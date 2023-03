Bologna-Lazio 0-0, le pagelle: Provedel da record. Delude ancora Milinkovic

di Enrico Sarzanini

La Lazio fallisce l'occasione dell'assalto al secondo posto e del sorpasso all'Inter, il Bologna quella per riaprire la corsa al sesto posto, dopo il ko dell'Atalanta in casa del Napoli. Finisce 0-0 nell'anticipo di serie A del sabato sera.

Pagelle Lazio

PROVEDEL 6,5

Sempre attento sul colpo di testa Kiriakopulos lo salva il palo mentre su Barrow compie un autentico miracolo tenendo in gioco la Lazio. Un altro cleah sheet.

LAZZARI 5

Come già accaduto nelle ultime gare dalla sua parte si aprono corsie insperate. In avanti prova a spingere però non è mai incisivo.

CASALE 6,5

Sempre il più lucido soprattutto nel finale quando vengono a mancare le energie lui è bravo a rispondere sempre presente.

ROMAGNOLI 6

In ritardo su Kiriakopulos ma è l'unica leggerezza in una serata in cui deve restare sempre sul pezzo contro un Bologna pericoloso.

HYSAJ 6

Lotta come un leone recuperando anche l'impossibile. Si becca un giallo per le (giuste) proteste contro l'arbitro e rimedia una botta alla tibia per un fallaccio non sanzionato da Maresca.

MILINKOVIC 5

Solita gara di tanto fumo e davvero poco arrosto. Si ostina a cercare la giocata anche quando basterebbe far valere il fisico. Periodo nero da dimenticare.

VECINO 5,5

Efficace quando c'è da fare filtro ma in fase di costruzione manca il suo apporto. Lotta tantissimo e viene (generosamente) ammonito dall'arbitro e dunque salterà il derby.

LUIS ALBERTO 6

Il migliore ormai da tempo, confeziona per Pedro il possibile vantaggio che sfiora di un soffio, si divora il vantaggio al 34' servito da Zaccagni. Esce per qualche problema fisico. (19' st Basic 5: pasticcia con Casale e rischia di far prendere gol alla Lazio).

PEDRO 5,5

Sfiora il vantaggio mandando al lato, primo tempo sempre sul pezzo poi per forza di cose esaurisce le energie e deve gestirsi. (35' st Cancellieri 5: davvero poco o niente).

ANDERSON 5

Sbaglia tantissimo come non accadeva da tempo e poi sotto porta quando ha la palla tra i piedi nion tira mai in porta.

ZACCAGNI 6

Per una volta veste i panni dell'uomo assist e regala a Luis Alberto la palla del possibile vantaggio che lo spagnolo si divora. Lotta fino alla fine e si becca anche il giallo.

SARRI 6

Quando c'è da fare il salto, la sua Lazio si perde. Probabilmente si tratta di un limite mentale ma c'è da dire che la panchina corta non lo aiuta affatto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Marzo 2023, 23:00

