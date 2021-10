Bologna-Lazio, diretta alle 12.30. Formazioni ufficiali: Muriqi per Immobile, Sinisa punta su Arnautovic

Il "pirata" Muriqi prende il posto di Immobile al centro dell'attacco della Lazio e sfida il Bologna di Mihajlovic. L'attaccante kosovaro è alla ricerca di un gol che in biancoceleste manca dallo scorso gennaio. Dall'altra parte a guidare l'attacco dei rossoblù ci sarà Marko Arnautovic, autore già di 3 reti nelle prime 6 giornate. Bologna e Lazio scendono in campo alle 12.30 per la settima giornata di Serie A.

SEGUI QUI LA DIRETTA

Bologna-Lazio, formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Orsolini, Sansone, Olsen, Mbaye, Santander, Van Hoojidonk, Vignato, Cangiano. All. Mihajlovic.

LAZIO (4-3-3): Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Leiva, Milinkovic Savic, Luis Alberto; Pedro, Muriqi, Felipe Anderson. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Gabarron, Escalante, Akpa Akpro, Romero, Radu, Raul Moro, Andre Anderson, Lazzari, Cataldi, Basic. All. Sarri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Ottobre 2021, 11:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA