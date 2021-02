Bologna-Lazio dalle 18 diretta live: Inzaghi alla ricerca del riscatto contro Mihajlovic

La Lazio torna in campo per dimenticare il Bayern Monaco. Ma soprattutto per piazzare l'ottava vittoria in campionato nelle ultime nove partite. A Bologna i biancocelesti non avranno un compito semplice. Nessun turnover per Inzaghi, che in attesa di capire se martedì la sua squadra scenderà in campo contro il Torino (difficile) schiererà l'undici migliore per rimanere agganciato al treno Champions League. Fischio d'inizio alle 18. Arbitra Giacomelli.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Djiks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All.: Mihajlovic.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All: Inzaghi.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Febbraio 2021, 15:15

