Bologna-Inter, stasera la decisione sul recupero. I nerazzurri chiedono lo 0-3 a tavolino

Quando si giocherà, e soprattutto, si giocherà davvero Bologna-Inter, la partita rinviata il 6 gennaio per i tanti casi di Covid tra i rossoblù, e per cui l'Inter chiede una vittoria a tavolino? Oggi è il giorno della sentenza sulla partita, con il Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni che dovrebbe decidere se bisognerà giocare o se i nerazzurri vinceranno senza scendere in campo. Per il recupero, in teoria, c'è già una data, quella del 27 aprile, decisa dalla Corte sportiva d'appello, che disse di no alla vittoria a tavolino, così come il giudice sportivo.

Cosa dice l'avvocato dell'Inter

«Il punto che distingue Bologna- Inter da tutte le altre è che il Bologna non si è presentato in campo alla gara del 6 gennaio, però non ha mai invocato l'esimente di cui all'articolo 55 delle NOIF, ossia la causa di forza maggiore. Siamo nel curioso caso in cui si richiede una causa di giustificazione senza che l'interessato si sia mai giustificato», ha detto l'avvocato dell' Inter, Adriano Raffaelli, al Collegio di Garanzia del Coni. «Riteniamo che la decisione del secondo grado sia da riformare e sia censurabile in diritto: o vi è stata una frontale violazione di una norma decisiva, l'articolo 55 delle NOIF, oppure si è ritenuto di sorvolare sull'applicazione di questa norma, e in tal caso manca la motivazione su perché si è sorvolato». Raffaelli ha poi aggiunto che il Bologna non ha mai fatto sapere se potesse contare su almeno sette tesserati regolarmente schierabili (il minimo richiesto per scendere in campo): «Il silenzio del Bologna a riguardo nasconde proprio il desiderio di non partecipare a un dibattito che sarebbe contradditorio».

Cosa dice l'avvocato del Bologna

Mattia Grassani, legale del club emiliano, ha risposto così all'arringa del collega: «L'articolo 55 delle NOIF non subordina la causa di forza maggiore a un reclamo o un preannuncio di reclamo, ma lo ritiene invocabile e riconoscibile dal giudice sportivo qualora ne sussistano gli elementi». E il Bologna, ricorda Grassani, il 5 gennaio comunicò a Inter, Lega e FIGC che il provvedimento della ASL impediva alla squadra di prendere parte alla gara con l' Inter e alla successiva col Cagliari. «L'articolo 55 NOIF non prevede che il soggetto che si trovi impedito a partecipare a una gara debba promuovere per forza un'iniziativa processuale, ma è sufficiente che esso documenti che la causa di forza maggiore sussiste». Grassani conclude affermando che Bologna- Inter è «esattamente speculare a Juventus-Napoli, del 4 ottobre 2020. Il Napoli era il Bologna di oggi».

