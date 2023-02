Tabù Bologna, Inter ancora sconfitta. La rabbia di Lautaro: «Così non si va lontano»

di Massimo Sarti

Non è la prima volta che succede di vedere l'Inter sotto tono dopo una grande prestazione. Vittoria sul Porto a San Siro in Champions League e sconfitta 1-0 in campionato (sotto la pioggia) al Dall'Ara di Bologna, dove i nerazzurri persero in pratica lo scudetto dell'anno scorso, anche per una papera del portiere Radu.



Ecco l'ennesimo episodio di una squadra che fa fatica a trovare continuità, soprattutto in trasferta: in serie A, lontana dal Meazza, l'Inter ha conquistato appena 17 dei 47 punti in classifica e ha incassato 22 dei 28 gol al passivo complessivi. In graduatoria la squadra di Simone Inzaghi non riesce a consolidare il proprio secondo posto. E le lunghezze di distacco dal Napoli, diventano 18.

«Approccio non da Inter, primo tempo insufficiente. Siamo arrabbiati, dovevamo fare di più», analizza il tecnico dell'Inter. «Mancanza di continuità? Bisogna trovare le motivazioni ogni due-tre giorni e io in primis devo fare di più». Aggiunge severo Lautaro Martinez: «Non solo nel primo tempo, anche nel secondo non abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Sono troppo deluso per la prestazione. Dobbiamo cambiare subito: così non andiamo da nessuna parte».

Non segna la "LuLa", con Lukaku e Lautaro anestetizzati dai felsinei, a parte un'occasione ciascuno. Colpisce invece al 76' l'uomo più in forma a disposizione dell'ex-interista Thiago Motta, quel Riccardo Orsolini bravo a superare Onana su lancio di Schouten, dopo un errore in appoggio di D'Ambrosio verso Barella. Per l'esterno del Bologna (settimo con cinque successi nelle ultime sette giornate) quattro gol e due assist sulle ultime sette segnature dei suoi. I padroni di casa, privi tra gli altri di Arnautovic, avevano già insaccato al 12' con Barrow, rete annullata al monitor dall'arbitro Orsato per un fuorigioco attivo di Dominguez. Nel primo tempo avevano anche colpito una traversa con Soriano. Meglio l'Inter (senza gli infortunati Skriniar e Dimarco) nella ripresa, maggiormente in grado di imporre il proprio gioco e di creare opportunità (anche se nulla di clamoroso) con Calhanoglu, Lukaku e Dzeko, entrato al posto del belga. «Avevamo preso le misure, soffrivamo meno e abbiamo preso un gol che non si può prendere», osserva sconsolato Inzaghi.

