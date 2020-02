Bologna-Genoa 0-1 La Diretta vantaggio di Soumaoro, emiliani in 10 espulso ​Schouten

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Bologna ha scalato la classifica grazie a 3 vittorie consecutive contro SPAL, Brescia e Roma, precedute dall'ottimo pareggio casalingo col forte Verona; Genoa invece ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale lontano da Marassi, dove finora ha raccolto 6 pareggi ed altrettante sconfitte.Bologna e Genoa si affrontano al Dall'Ara nel match delle ore 18 per la 24esima giornata di Serie A. Dopo la bellissima vittoria dell'Olimpico sul campo della Roma dello scorso turno, i felsinei si sono aggregati ufficialmente al gruppo di squadre in lotta per il sesto posto finale; i liguri, dal canto loro, hanno rilanciato le proprie ambizioni di salvezza grazie all'1-0 casalingo conquistato ai danni del Cagliari e cercano oggi i 3 punti per accorciare le distanze sulla zona salvezza.Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Schouten: Palacio, Svanberg, Orsolini; Barrow. All.: MihajlovicPerin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria. All: Nicola