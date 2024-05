Bologna in festa per la Champions: migliaia di tifosi in strada e calciatori scatenati, da Orsolini a Zirkzee

E' festa grande, da Champions: a Bologna è la serata della parata della squadra. Il Bologna ha lasciato lo stadio Dall'Ara dopo la consegna del Nettuno d'Oro. E ad attenderlo, ai cancelli della Curva Bulgarelli, un muro composto da migliaia di persone e la scorta della polizia stradale. Giocatori, dirigenti, squadra e staff tecnico salgono sul pullman con livrea Champions 2024 e la foto di squadra e tecnico che hanno fatto l'impresa. Cori, fumogeni, fuochi d'artificio e brindisi: la festa è per strada e sul pullman.

La festa per la Champions

Lungo le vie della città, balconi e vetrine colorate, tifosi che lanciano gadget, sciarpe e peluches ai calciatori: Beukema ha un cappello da giullare, Orsolini in versione speaker, Calafiori tra i più scatenati, mentre il direttore tecnico Sartori, l'ad Fenucci e patron Saputo, il più acclamato, si godono lo spettacolo e la gente. Piazza Maggiore attende l'arrivo e attorno alle 20 è praticamente piena, mentre il pullman raccoglie il fiume di gente che lo attende lungo le strade: da via Andrea Costa a Sant'Isaia, da Piazza Mapighi a via Marconi, da Via Indipendenza a Rizzoli, fino a piazza re Enzo.

Spuntano striscioni in ogni dove: da 'Thiamo Motta' agli auguri di compleanno per Zirkzee, che si traveste da cameraman, accogliendo la richiesta di qualche tifoso che gli lancia lo smartphone per far girare al numero 9 un breve video della festa dall'interno del pullman e prende il telefono di qualche tifoso per regalargli un video dall'interno del pullman.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Maggio 2024, 21:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA