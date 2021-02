Bologna-Benevento 1-1, le pagelle: leggerezza sotto la neve di Skorupski, Viola con un colpo di genio ringrazia

Al Dall'Ara nevica mentre Bologna e Benevento, con voglia e impegno, cercano di superarsi a vicenda. Finisce 1-1, con le reti di Sansone in apertura e di Viola nella ripresa. Risultato giusto.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA

SKORUPSKI 5

Nel primo tempo ringrazia la Dea Bendata per il palo colpito da Caprari. Nulla poi lo salva dall'erroraccio in uscita che regala a Viola l'occasione dell'1-1.

TOMIYASU 6,5

È ovunque. Lo trovi in copertura su Capari e in appoggio alla manovra offensiva dei compagni. Non disdegna la conclusione dalla distanza.

SOUMAORO 6

Quando c'è da interdire quasi nulla da eccepire. In fase di costruzione è decisamente meno a suo agio.

DANILO 6

Partita senza gravi sbavature e senza squilli.

DIJKS 6

Qualche sgroppata sulla propria fascia di competenza.

SCHOUTEN 5,5

Si limita al compitino e non è esente da errori (36' st Palacio 6: molto attivo, anche in pochi minuti di impiego. Tenta il tiro: sbilenco).

DOMINGUEZ 5,5

Viene ammonito in apertura per un intervento su Viola. Quando fa un altro fallo potenzialmente rischioso, Mihajlovic lo toglie (9' st Poli 6: in mischia ha la palla del 2-1, fermato da Montipò). .

SORIANO 5,5

Fa fatica a trovare la posizione e ad appoggiare la manovra dei compagni. Si fa notare per un battibecco con Schiattarella.

SKOV OLSEN 6

Nel primo tempo fornisce punti vivaci sul settore di destra e onora la fiducia ricevuta da Mihajlovic. Cala però alla distanza (26' st Orsolini 5,5: un cross sbagliato a vanificare un'occasione promettente).

BARROW 6,5

Scalda gli animi nel gelo del Dall'Ara con il dribbling plurimo che fa scaturire l'1-0 di Sansone. Sempre nel vivo del gioco rossoblù, si rende pericoloso anche nella ripresa.

SANSONE 6,5

Per il primo gol in campionato deve ringraziare la danza in area di Barrow. Ha altre occasioni, ma non le sfrutta con la stessa efficacia (27' st Vignato ng).

MIHAJLOVIC 6

Si ritrova subito in vantaggio, ma la sua suqadra soffre le ripartenze del Benevento. Cerca di vincerla sino in fondo, inutilmente.





LE PAGELLE DEL BENEVENTO

MONTIPO' 6

Si guadagna la pagnotta e la sufficienza con alcune attente uscite basse. Provvidenziale quella su Poli nel secondo tempo.

DEPAOLI 5

Si fa sorprendere da Sansone, non solo nell'occasione del gol. Nella ripresa si riscatta negando il 2-0 allo stesso Sansone, ma restano le pecche del primo tempo.

GLIK 5,5

Compartecipa, in negativo, alla rete del Bologna. Poi torna a fare muro agli attacchi avversari.

TUIA 5

Si fa ubriacare dal dribbling di Sansone sull'1-0 (36' st Caldirola ng). .

BARBA 6

Resta subito dolorante, ma stringe i denti. Ad un certo punto della ripresa è costretto a uscire (31' st Foulon ng). .

HETEMAJ 6

Fa legna e si batte con ardore. Esce claudicante. (37' st Dabo ng).

SCHIATTARELLA 6,5

Cresce con il proseguire della partita, trovando le giuste geometrie.

VIOLA 7

L'intuizione di tacco in occasione dell'1-1 è di gran classe e nobilita una partita autorevole. Decisamente è il migliore dei suoi.

IAGO FALQUE 5,5

Anonimo, o poco più sino all'intervallo. Cresce nella ripresa, ma la sufficienza non c'è. (26' st Sau ng). .

CAPRARI 6,5

Vivace in più occasioni. Ancora recrimina per il palo clamoroso colpito poco dopo l'1-0 per il Bologna (26' st Insigne ng).

LAPADULA 6

Combattente dell'area di rigore. A volte, però, con un pizzico di egoismo.

FILIPPO INZAGHI 6

Ritorno da ex a Bologna con un punticino prezioso e assolutamente. Il suo Benevento non si perde d'animo nonostante lo svantaggio precoce.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 23:00

