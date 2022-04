Bodo-Roma, palla di neve contro Mourinho. Lui cambia strada e non firma autografi

La Roma torna a Bodo per l'andata dei quarti di finale di Conference League ma l'accoglienza per José Mourinho non è stata delle più trionfali.

Welcome to Bodø, Jose. Ikke langt unna før den snøballen treffer portugiseren midt i fleisen.. 👀 pic.twitter.com/a1mOClKtr4 — Truls Naas (@TrulsNaas94) April 6, 2022

I giallorossi sono chiamati a vendicare quel pesantissimo 6-1 della fase a gironi, sul sintetico dell'Aspmyra Stadion, campo da gioco del Bodo/Glimt. José Mourinho, però, non ha ricevuto la migliore delle accoglienze. Il tecnico portoghese aveva infatti sentito le grida di alcuni ragazzini che lo chiamavano per un autografo, ma nel momento di avvicinarsi alla recinzione, è stato quasi raggiunto dal lancio di una palla di neve. A quel punto, stizzito, lo Special One ha cambiato idea, si è allontanato ed è salito sul pullman.

