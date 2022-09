Bobo Tv, a novembre arriva lo speciale Mondiale con la squadra Vieri, Cassano, Adani e Ventola

Riconfermato al primo posto per la crescita più rapida e al quarto posto al mondo tra i migliori canali sportivi secondo la classifica TwitchMetrics, il format dell’ex attaccante Christian Vieri, Bobo TV, inaugura a novembre uno speciale inedito dedicato ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar. La formazione sarà la medesima: Christian Vieri, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola commenteranno tutte le partite analizzandone gli aspetti più salienti con il loro punto di vista, di chi li ha vissuti in prima persona fino a ripercorrere i Mondiali più iconici. Bobo Tv speciale Mondiali verrà trasmesso su Twitch con le stesse modalità di sempre ma con il collegamento di Adani direttamente dal Qatar.

“Anche per questo grande evento abbiamo deciso di realizzare il format SPECIALE MONDIALI, che va a raccontare il calcio con il punto di vista dei mitici 4. (VIERI,ADANI, CASSANO,VENTOLA). E’ nato un nuovo modo di raccontare calcio, stravolgendo le dinamiche tradizionali e portando la comunicazione calcistica con un nuovo metodo e linguaggio” commenta Valentina Cammarata Founder e Communication Manager di Futuramanagement.

La Bobo Tv, creata nel gennaio 2021 insieme a Futuramanagement, ha varcato non solo le porte dell’intrattenimento live video sulla piattaforma Twitch, ma è approdata anche a teatro con 3 tappe estive tutte sold out. Il format ha spopolato anche in tv grazie al talento dei quattro campioni ospiti della prima puntata di “Stasera c’è Cattelan” (lo scorso 20 settembre su Rai2, con il 5.1% di share).

