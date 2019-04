Bielsa tra pazzia e fair play: restituisce gol agli avversari, ma il pari gli costa la promozione in Premier Video

The Championship remains utterly undisputed pic.twitter.com/WkaNjVnHXS — James Dart (@James_Dart) 28 aprile 2019

Il Loco buono,allenatore del, si distingue per un gesto folle ma all'insegna del fair play.Il fatto: la sua squadra ha appena segnato un gol (Klich), ma il suo giocatore è andato in rete dopo essersi rifiutato di buttare fuori il pallone, visto il precedente infortunio alla gamba di un avversario dell’Aston Villa rimasto a terra. Bielsa, dalla panchina ordine: “Restituite il gol”. Detto e fatto. Il Leeds subisce la rete. E il pareggio costa davvero caro alla squadra del Loco. Il solo non è sufficiente per la promozione per i suoi, che dovranno giocare i playoff per essere promossi in Premier League.