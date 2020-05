Morto Bruno Bernardi, storica firma de "La Stampa". Una vita a seguire la Juve, fu invitato al matrimonio di Maradona

È morto, all'età di 79 anni, Bruno Bernardi, storica firma di calcio del quotidiano La Stampa per il quale ha lavorato per decenni raccontando partite, personaggi, aneddoti e retroscena della Juventus di cui era grande tifoso. Era ricoverato da qualche giorno all'ospedale Mauriziano. Era figlio di un tifoso granata, Eligio, al quale a 7 anni aveva dato un piccolo grande dispiacere, facendosi comprare una maglia della Juventus pochi giorni dopo avere ricevuto in dono, a Natale, quella del Toro. Da ragazzo aveva giocato a calcio in una società dilettantistica torinese, il Pino Maina. Andato in pensione, Bibì, come era soprannominato, è stato opinionista in alcuni programmi televisivi tra cui 'Il processo di Biscardì. Ha scritto una quindicina di libri: il più apprezzato è probabilmente 'Rombo di tuonò, la biografia di Gigi Riva, al quale era legato da stima e amicizia. «Bruno Bernardi 'è' la cronaca, la incarna - scriveva nella prefazione del libro lo scrittore Giovanni Arpino - Lui, che ha giocato a football, si ferma sul tocco di esterno, sullo strappo, sul debito di ossigeno, sul taglio, sullo stacco, insomma su quei fondamentali elementi che costituiscono l'umile scienza della cronaca». Amico di Maradona, fu uno dei tre giornalisti invitato al matrimonio di Diego con Claudia Villafane. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Maggio 2020, 16:57



