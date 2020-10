Juve alla ricerca del Bernardeschi perduto. L'idea di Pirlo: estremo sinistro a tutta fascia

Anno nuovo, ruolo nuovo. E si spera anche nuovo Bernardeschi. La Juventus e il toscano ci riprovano. Il numero 33 viene da una stagione piuttosto fallimentare con Sarri. Che lo ha provato, senza successo, in tre posizioni: esterno offensivo, trequartista e mezzala.

Pirlo rilancia la sfida, reimpostando l’ex viola come esterno sinistro a tutta fascia nel suo 3-4-1-2. L’ala destra studia insomma da terzino sinistro (di spinta): ha la gamba per stantuffare in corsia, non la propensione a proteggere anziché assaltare.

Il 26enne di Carrara dopo un mese ai box è pronto a rientrare, mentre all’altro (quasi) recuperato Alex Sandro dovrebbe servire ancora qualche giorno per ritrovare la condizione dopo il ko di metà settembre. Sarà proprio Bernardeschi una delle principali novità della Juve, alla ripresa sabato sera in casa del Crotone. Il favorito per agire sull’out sinistro sembra il baby Frabotta, più dell’adattabile Cuadrado. Ma Berna avrà almeno uno spezzone per rimettersi in mostra. Dalla Juve passa anche la sua conferma in Nazionale, nella stagione che porterà agli Europei.

Oggi intanto la Juve riaccende i motori dopo i tre giorni di riposo concessi da Pirlo. Per rivedere gli ultimi nazionali, compresi due pezzi grossi come Cristiano Ronaldo e Dybala, bisognerà attendere giovedì, proprio il giorno dell’assemblea degli azionisti bianconeri. Chi non si è mosso da Torino è Morata, che ha la stessa identica voglia di Bernardeschi di riprendersi la Juve e la Nazionale. A Crotone il nueve tornerà molto utile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 01:00

