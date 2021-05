Benzema torna in Nazionale con la Francia: sarà tra i convocati di Deschamps agli Europei

La Francia campione del mondo potrà nuovamente contare su Karim Benzema. A cinque anni dall'ultima convocazione con i Bleus, il centravanti del Real Madrid, protagonista di una grande stagione con i blancos, tornerà a vestire la maglia della sua Nazionale: il ct Didier Deschamps sta infatti per ufficializzare la lista di giocatori per il prossimo Europeo e Benzema farà parte della spedizione transalpina, secondo la stampa francese tra cui Le Parisien.

L'attaccante ex Lione, a Madrid dal 2009, è fuori dal giro della Nazionale da Euro 2016, a seguito dello scandalo Valbuena: il compagno di nazionale denunciò un ricatto a sfondo sessuale in cui era coinvolto anche Benzema. Nella sua miglior stagione agonistica, il centravanti vede dunque finito l'ostracismo nei suoi confronti e l'esilio dalla nazionale. La federcalcio francese aveva sempre difeso la scelta di Deschamps, ma ora è favorevole al rientro. La lista non è ancora ufficiale: e tra chi spera in una chiamata c'è anche Theo Hernandez, il terzino del Milan, finora sempre ignorato da Deschamps.

Euro 2021 : Karim Benzema devrait bien être dans la liste des 26 de Deschamps

