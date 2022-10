Benfica-Juventus 4-3, le pagelle: Bonucci disastroso, Cuadrado inspiegabile. Si salva solo Vlahovic

di Daniele Petroselli

SZCZESNY 5,5 I giocatori del Benfica gli spuntano da ogni lato. Bravo nella ripresa su Ramos, incolpevole su tutti i gol.

DANILO 5 La difesa fa acqua da tutte le parti. E neanche il brasiliano si salva. Qualche imprecisione di troppo. Irriconoscibile.

BONUCCI 4 Rafa Silva gli fa venire i capelli bianchi. Entra almeno in due gol dei quattro presi dai bianconeri. Un disastro completo. (15’ st Alex Sandro 5,5: almeno non fa danni stavolta)

GATTI 5 Nella mischia a sorpresa, ha sulla coscienza il primo gol. Crolla come gli altri sotto i colpi dei funamboli portoghesi.

CUADRADO 4 Corre ma non ha più il passo di un tempo. La follia del mani in area subito dopo il pareggio è inspiegabile. (15’ st Miretti 6 più propositivo e utile alla causa)

MCKENNIE 6 Ci mette sempre tanta corsa ma a volte gira a vuoto. Anche perché gli altri vanno a un ritmo decisamente diverso.

LOCATELLI 5,5 Prova a far ragionare la Juve ma subisce sempre il raddoppio. Manca di lucidità nei momenti chiave. Meglio dopo il 4-2.

RABIOT 4,5 Ritorna per una sera la brutta copia vista a lungo a Torino in questi anni. Si limita al compitino in fase di costruzione, senza mai un guizzo, in interdizione sempre in ritardo.

KOSTIC 5,5 Qualcosa rispetto agli altri ha dato ma non è bastato. Cala alla distanza. (25’ st Iling-Junior 7: assist e coraggio, quello che serviva di più a questa Juve)

KEAN 5 Prova a metterci il fisico, ma l’intesa col serbo è ancora da farsi. Impalpabile in generale. (1’ st Milik 6,5: una palla un gol, come sempre)

VLAHOVIC 6,5 Ha un paio di opportunità, ne mette a segno una almeno. Lui c’è sempre, ma poi sembra lottare contro i mulini a vento. (25’ st Soulè 6,5: vivacità e spensieratezza, encomiabile)

ALLEGRI 5 Questa Juve vive troppo sui nervi adesso. Le risposte arrivano solo dai giovani: sarà un segnale che seguirà?

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 23:06

