Benevento, giocatore positivo al covid. Il club: «È asintomatico»

C'è un altro caso di positività al Covid-19 nelle società di calcio della Serie A. Infatti il Benevento ha diffuso una nota in cui comunica che «nel ritiro di Seefield è stato rilevato un caso di Covid-19 all'interno del gruppo squadra. Il giocatore interessato, asintomatico, sta bene. Secondo i protocolli sanitari in vigore è stato immediatamente isolato ed è sotto la supervisione dello staff medico in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali». Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Agosto 2020, 22:12



