«Non era fallo, non deve essere ammonito». Belotti fa togliere il cartellino giallo all'avversario in Atalanta-Torino

«Siamo una squadra che rispetta le regole e vuole battagliare, cercando anche di vivere le cose con serenità. Devono continuare su questa strada, le qualità ci sono per essere competitivi contro tutti». Il tecnico del Torino, Davide Nicola, torna così sul gesto di fair play di Andrea Belotti che al 33' del primo tempo, sul punteggio di 3-0 per l'Atalanta (la gara terminerà 3-3 ndr), dopo un contatto con Cristian Romero al limite dell'area bergamasca, ha segnalato all'arbitro Fourneau, che aveva fischiato la punizione e ammonito il difensore, di non aver subito fallo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Febbraio 2021, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA