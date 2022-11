Il Belgio (senza Lukaku) batte il Canada 1-0 ma non brilla: Courtois para un rigore e Batshuayi segna

Il Belgio, orfano di Lukaku, supera il Canada nel match valido per il girone F dei mondiali in Qatar, 1-0 il risultato finale. Vittoria che non riflette le prestazioni delle due squadre, con il Canada più padrone della palla ma tra sfortuna e sbagli non finalizza, mentre al Belgio è bastato un contropiede con lancio di 40 metri verso Batshuayi, che aggiusta il rimbalzo in area, tira di sinistro al volo e manda in vantaggio i suoi al 44' del primo tempo. Al 10' rigore per il Canada dopo un fallo di mano di Carrasco, parato da Courtois sull'incertezza di Davies, ribatte David ben sopra la traversa. Il secondo tempo trascorre senza cambiamenti significativi malgrado i 5 minuti di recupero.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 23:07

