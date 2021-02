Bayern sconfitto in Bundesliga: 2-1 contro ​l'Eintracht

Prima della Lazio, arriva la sconfitta: 2-1 contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga. La squadra tedesca, prossimo avversario della Lazio in Champions martedì all'Olimpico, priva dei titolari Muller, Gnabry, Douglas Costa, Pavad e Tolisso ha subito il terzo ko stagionale in campionato. Eintracht in vantaggio al 12' con Kamada, al 31' il raddoppio di Younes, al 53' Lewandowski riduce le distanze. Domani il Lipsia se batterà l'Herta Berlino si porterà a -2 dal Bayern capolista.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 19:55

