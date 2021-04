Champions, quarti di finale: Psg-Bayern Monaco 0 - 1 e Chelsea-Porto 0 - 1. Francesi e inglesi avanti in semifinale

Psg - Bayern Monaco 0 - 1

Dopo avere interrotto la lunga striscia di imbattibilità del Bayern Monaco in Champions League vincendo 3-2 l'andata in Germania, il Paris Saint Germain proverà a completare l'opera nella sfida di ritorno dei quarti al Parco dei Principi dove i campioni in carica hanno perso i quattro precedenti contro il club francese. Il Paris nell'andata ha inflitto al Bayern la prima sconfitta nella competizione da marzo 2019 vincendo 3-2 grazie soprattutto alla doppietta di Kylian Mbappé nella nevosa serata a Monaco di Baviera. L'attaccante dei parigini dopo appena tre minuti ha aperto le marcature della ripetizione della finale del 2020 e al 28' gli ospiti hanno raddoppiato con Marquinhos. I padroni di casa sono pervenuti al pari grazie al gol dell'ex attaccante del Paris, Maxim Choupo-Moting, e alla rete di Thomas Muller (60'). Dopo appena otto minuti dal pari, Mbappé ha segnato la rete decisiva lasciando così i campioni in carica nella condizione di dover vincere per la prima volta a Parigi per continuare la difesa del titolo.

Il ritorno del quarto di finale replay della scorsa edizione della finale di Champions' League è ancora una volta uno spettacolo per gli occhi, con il PSG che si vendica sportivamente della cocente sconfitta rimediata nello scorso agosto. Nel primo tempo le occasioni vere sono quasi tutte per il PSG che in almeno quattro casi sfiora il vantaggio, sia con Mbappè che con Neymar, che colpisce addirittura tre legni nei primi quaranta minuti. Al 41° minuto però la partita la sblocca l'ex di serata Choupo-Moting, che mette paura ai parigini poco prima dell'intervallo. Nella ripresa il PSG pare un po' più intimorito rispetto al primo tempo, e complice la stanchezza, si abbassa per sigillare i pali di Navas e per provare a ripartire. Le occasioni da una parte e dall'altra si susseguono, e Mbappè si vede annullare un gol in contropiede per fuorigioco millimetrico. Nei minuti di recupero è barricata PSG, ma il Bayern non passa. Finisce 0 a 1. Il PSG aspetterà domani la vincente di Borussia Dortmund-Manchester City.

Chelsea - Porto 0 - 1

Il Chelsea è in pole position per un posto in semifinale di Champions League, dalla quale manca dal 2014, dopo il 2-0 dell'andata sul Porto. I primi gol in competizioni Uefa per club di Mason Mount (32') e Ben Chilwell (85') hanno regalato alla formazione di Thomas Tuchel un buon margine in vista del ritorno, che si giocherà a Siviglia come l'andata. Chi passerà tra Chelsea e Porto affronterà una tra Real Madrid e Liverpool in semifinale.

È una partita priva di grosse emozioni quella che si disputa sul neutro di Siviglia per i quarti di finale di ritorno di Chelsea-Porto, in cui i Blues arrivavano con i favori del pronostico delineati dal netto 2 a 0 incassato ad Oporto. Nel primo tempo sono molto poche le occasioni da rete, il Chelsea di Tuchel si difende con ordine e riparte quando può, limitando le incursioni di Otavio e Corona e portando lo 0-0 d'inizio gara negli spogliatoi. Nel secondo tempo l'offensiva del Porto si fa più intensa, ma le linee del Chelsea non saltano praticamente mai se non al 90°, quando il neoentrato Taremi segna l'1 a 0 che sigilla una sconfitta dal dolce sapore per gli inglesi. I londinesi si aggiudicano meritatamente la semifinale e domani aspetteranno il verdetto di Liverpool-Real Madrid per conoscere la prossima avversaria.

