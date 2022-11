Bayern Monaco-Inter 2-0, le pagelle: Gosens e Correa non pervenuti, Barella non basta

di Alessio Agnelli

Bayern Monaco batte Inter 2-0 (1-0) nell'ultima partita del gruppo C di Champions League. I gol, nel pt al 32' di Pavard, nel st al 27' di Choupo-Moting. Entrambe le squadre erano già qualificate agli ottavi, i nerazzurri di Inzaghi passano come secondi del girone.

Le pagelle dei nerazzurri

ONANA 6,5 Di parate vere e proprie quattro su Mané, Koman, Musiala e Gravenberch. Valori aggiunti il giro palla, sempre preciso e disinvolto, e le uscite, puntuali e sicure. Nessuna colpa sui gol tedeschi.

DARMIAN 6 Dalla sua l’ex Liverpool Mané, che mura alla mezzora con una chiusura da bollino rosso. Da braccetto di destra non demerita. Usato sicuro.

DE VRIJ 5,5 Non segue in uscita Choupo-Moting, liberandolo al tiro per il 2-0. In precedenza nessuna sbavatura con il tedesco-camerunese e la solita regia da dietro. (31’ st Skriniar ng)

ACERBI 6,5 Se la vede con l’ex bianconero Koman, senza rischiare. Sui palloni alti è un fattore. Ermetico.

BELLANOVA 6 Coraggioso. Al debutto da titolare in Champions League, parte a baricentro altissimo, attaccando gli spazi e il dirimpettaio Stanisic. Cala col passare dei minuti, ma dietro tiene.

BARELLA 7 Impegna Ullreich da fuori e, nell’azione successiva, Kružliak gli nega un rigore sacrosanto per un destro al volo intercettato da Mané in bagher alto. Prima e dopo la solita quantità e qualità. (14’ st Calhanoglu 6: dentro a dirigere)

ASLLANI 5 Chance importante, non la sfrutta. La regia è minimal e quasi sempre in orizzontale, spesso all’indietro. La personalità in via di definizione e ancora non all’altezza di un big match d’Europa.

GAGLIARDINI 6,5 L’ultima dall’inizio in Champions League contro lo Shakhtar, il 9 dicembre 2020. Al posto di Mkhitaryan non sfigura, facendosi apprezzare in interdizione ed inserimento. (14’ st Mkhitaryan 6: subito al tiro)

GOSENS 5 Nemmeno l’aria di Germania lo rivitalizza. Del vecchio Gosens solo uno spunto, con cross al bacio per Lautaro. Poi il solito buio pesto.

CORREA 5 Non pervenuto o quasi. Spesso ciondolante fra trequarti e attacco, il più delle volte murato senza colpo ferire. Altalenante. (31’ st Carboni ng)

LAUTARO 5,5 Con la fascia di capitano, ma sotto tono dopo 2 settimane on fire. Si divora un gol su cross di Gosens, poi perde la marcatura di Pavard sull’1-0 e scompare. (14’ st Dzeko 6,5: vicino al 2-1 in chiusura)

INZAGHI 6 Partita statisticamente irrilevante, ma utile per dosare uomini (7 titolarissimi a riposo) ed energie in ottica Juventus. Qualificato e pronto per il derby d’Italia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA