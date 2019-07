Bayern Monaco, biglietti già esauriti per tutte le gare in Bundesliga

Un mese e mezzo prima dell'inizio della nuova stagione calcistica della Bundesliga, tutti i biglietti per le partite che il Bayern Monaco giocherà, sia in casa che in trasferta, sono andati esauriti. «Siamo lieti che la richiesta di biglietti per le partite della nostra squadra sia così eccezionale anche nella nuova stagione, che dimostra ancora una volta quanto sia attraente il Bayern», ha dichiarato il presidente del club, Karl. -Heinz Rummenigge. In ogni caso, c'è la possibilità di richiedere i biglietti online fino a metà agosto per le partite tanto richieste in casa contro Dortmund, Schalke, Mönchengladbach e Lipsia. I biglietti per tutte le altre gare casalinghe possono essere richiesti fino a circa otto-dieci settimane prima di ogni giornata. Martedì 2 Luglio 2019, 17:53







