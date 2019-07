Giovedì 25 Luglio 2019, 20:46

Non ci sarà un romanista al quale non è scesa una lacrima guardando il video con cui, il "bomber" dell'ultimo scudetto giallorosso, saluta, storica bandiera della Roma, per il suo arrivo in Argentina, dove vestirà la maglia del Boca. Come aveva fatto Maradona, Batistuta ha deciso di utilizzare il suo account twitter per dare un saluto di benvenuto all'ex capitano della Roma.