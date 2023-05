Basilea-Fiorentina, malore allo stadio per un tifoso viola: gioco interrotto durante i supplementari. Poi il 3-1 che vale la finale

di Redazione Web

Gioco interrotto per alcuni minuti a Basilea durante il secondo tempo supplementare di Basilea-Fiorentina, semifinale di Conference League: soccorso un tifoso della Fiorentina nel settore ospiti. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto: pare che un tifoso viola abbia avuto un malore.



Secondo quanto affermato dai telecronisti di Dazn durante la gara, il tifoso sarebbe stato trasportato in ospedale a Basilea: la partita è stata interrotta per circa 9 minuti. Poi è ripresa e con un gol di Barack allo scadere dei tempi supplementari i viola hanno trovato la qualificazione alla finale di Conference League battendo 3-1 il Basilea.

