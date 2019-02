Liga, Messi ne segna tre e stende il Siviglia: il Barcellona vola

Un super-Messi permette al Barcellona di imporsi nello stadio Ramon Sanchez Pizjuan, contro il Siviglia. Di 4-2 il punteggio a favore dei catalani, trascinati dalla tripletta del fuoriclasse argentino e dalla rete di Suarez (su assist di Messi). È stata una vittoria più sofferta di quanto non dica il punteggio, per la capolista della Liga, quella conquistata nella 25/a giornata: gli andalusi, infatti, si sono trovati per due volte in vantaggio, prima di essere raggiunti e superati. Ha aperto le marcature Jesus Navas al 22', Messi - con una spettacolare girata al volo di sinistro sotto l'incrocio dei pali della porta di Vaclik - ha firmato il pari al 26'. Prima della fine del primo tempo, Mercado (42') ha riportato avanti i padroni di casa, che sono stati agganciati al 22' della ripresa da Messi - questa volta in gol d'interno destro, su assist di Dembelé - quindi sono stati superati dall'argentino, in gol anche al 40'. Ha chiuso i conti Suarez, ben servito da Messi, al 48'. Il Barcellona sale a 57 punti e si porta a +10 sull'Atletico Madrid - domani in campo contro il Villarreal in casa (alle 16,15) - e a +12 sul Real Madrid, impegnato sempre domani, ma a Valencia, contro il Levante.

Ultimo aggiornamento: 18:27





