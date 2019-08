Barcellona, nuova offerta da 170 milioni per Neymar

In Francia ne sono convinti: il Barcellona, che ha spedito nella 'Ville Lumièrè una folta rappresentanza di emissari - fra i quali l'ex difensore Eric Abidal - ha avanzato una nuova offerta per Neymar: 170 milioni, pagabili in due tare. Lo scrivono Le Parisien e France Football. Al momento, però, non si conosce la risposta del Paris Saint-Germain. I due giornali parlano di mancato accordo fra le parti, nonostante la maxi-offerta per il fantasista brasiliano. La trattativa, però, continua e la situazione è in continua evoluzione. Martedì 27 Agosto 2019, 17:52







