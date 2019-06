Il Barcellona cambia look: la nuova maglia è a scacchi

La ricerca di novità spinge le case di abbigliamento sportivo a tentativi sempre più estremi, che mettono a dura prova la tenuta nervosa dei tifosi. Come l'Adidas, che ha tolto le storiche strisce alla zebra della Juventus lanciando la casacca divisa a metà tra il bianco e il nero con una striscia rosa centrale a ricordare le origini, ecco la Nike che osa con la t-shirt del Barcellona. I blaugrana nella prossima stagione scenderanno in campo con una divisa a scacchi, disegno abbastanza raro nel mondo del football. Questa fantasia in Italia contraddistingue storicamente i biancorossi del Rimini, mentre in Europa è pecularità dei bianconeri portoghesi del Boavista.



A livello di Nazionali, invece, è la Croazia quella con la maglia a scacchi ed è proprio la federazione croata la prima ad aver commentato la novità del Barcellona: «Bella, ma è meglio la nostra», lo scherzoso commento social accompagnato dalle due divise una accanto all'altra. Un modo come un altro per spingere la vendita di qualche casacca in più. Oggi come oggi, con il pallone che rotola su campi di filigrana, tutto fa brodo per aumentare il fatturato. E se le maglie del Barça e della Juventus sfonderanno, c'è da scommettere sul crollo delle strisce e sull'impennata degli scacchi. Martedì 4 Giugno 2019, 17:33







