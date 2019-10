Diretta Barcellona-Inter 0-1 Lautaro Martinez subito a segno

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 14:06

E' in programma al Camp Nou uno dei big match della seconda giornata delladi quest'anno: il Barcellona, reduce dal difficile 0-0 di Dortmund con un rigore per i tedeschi neutralizzato dal portiere catalano Ter Stegen, sfida l'Inter di Antonio Conte, uscita delusa dall'esordio casalingo contro lo Slavia Praga, terminato col punteggio di 1-1, e desiderosa di mettere a segno un colpaccio questa sera espugnando il terreno di una delle squadre favorite per la vittoria finale.Barcellona-Inter verrà trasmessa, come sempre in esclusiva, da Sky e più precisamente sul canale Sky Sport Uno (canale 201). A raccontare il match la coppia principe del canale satellitare: il commento sarà infatti affidato a Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Gli abbonati alla piattaforma satelliare potranno seguire Barcellona-Inter in streaming grazie a Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro.- Al posto dI Lukaku, assente, ci sarà Lautaro Martinez. L'argentino sarà supportato da Sanchez, l'ex della partita, che sabato contro la Sampdoria è tornato a segnare, ma è stato espulso (somma di ammonizioni) e sarà quindi costretto a saltare il big match con i bianconeri. «Contro il Barça mi aspetto una gara difficile perché incontriamo una delle migliori squadre al mondo in cui gioca Messi che insieme a Cristiano Ronaldo è tra i top che spostano gli equilibri.(4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo; Busquets, De Jong, Arthur; Messi, Luis Suárez, Griezmann. All: Valverde(3-5-2):Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Martinez. All: Conte