Barcellona-Inter, Conte: «Messi? Se ci sarà o meno, per noi sarà uguale»

Messi o non Messi, la differenza c'è. Per Conte no. Almeno non lo ammette. «I l nostro girone è difficile, ce ne siamo accorti con lo Slavia. È inevitabile che se hai l'ambizione e la speranza di andare avanti, devi cercare di fare punti in qualsiasi campo. Giocare qui non è semplice, il Barça è tra le top al mondo ma veniamo per giocarci le nostre carte con rispetto. Affronteremo un candidato per la vittoria finale». Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Champions con il Barcellona. «Cambia senza Messi? Mi aspetto una gara difficile perché incontriamo una delle migliori al mondo in cui gioca Messi che insieme a Ronaldo è tra i top che spostano gli equilibri. Da una parte c'è la voglia di affrontare il Barcellona con tutti, anche perché Messi è un campione unico: noi dobbiamo essere pronti ad affrontare il Barcellona con o senza Messi», ha aggiunto il tecnico nerazzurro. «Abbiamo bisogno di fare una partita intensa, con buoni ritmi facendo le cose in fase di possesso e non possesso. Il Barcellona ti può fare gol in qualsiasi momento, ma dobbiamo pensare che il nostro percorso di crescita passa da queste partite, noi dobbiamo farci trovare pronti. Vogliamo ben figurare e dimostrare che siamo sulla giusta strada. Noi siamo all'inizio di un percorso, speriamo di arrivare a competere a breve». Dopo la sfida del Bernabeu l'Inter affronterà la Juventus. «Che settimana sarà? Bella e intensa, perché dopo il Barcellona c'è la Juve. Ma come dico sempre la partita della vita è la prossima, quindi quella con il Barcellona. Non abbiamo bisogno di stimoli, il Barça ne dà solo a nominarlo. Saremo concentrati sulla gara di domani, deve essere un altro step». Martedì 1 Ottobre 2019, 19:00







