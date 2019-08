Balotelli vicino al Brescia: l'annuncio potrebbe arrivare in giornata

Mercoledì 14 Agosto 2019, 13:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine ha vinto il cuore.è a un passo dal ritorno in serie A: salvo intoppi dell'ultim'ora, il 29enne attaccante firmerà un contratto triennale con il, la squadra della sua città. Il club di Cellino ha così superato la concorrenza del e, sul fronte interno, della Fiorentina e del Verona. Quanto all'ingaggio, il rilancio di Cellino è avvenuto sulla base di un contratto da 2,5 milioni di euro come parte fissa e bonus per altri 500.000 euro. L'annuncio ufficiale può arrivare già domani.