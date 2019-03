Balotelli, gol e stories in diretta su Instagram

Vince ancora lui, Mario Balotelli. E questa volta, dopo un gol, sorride pure. Lo chiameremo finalmente “Smile Balo”; lui che in Italia, quando segnava, si intristiva e faceva la faccia torva. E già i social media di tutto il mondo lo studiano e lo seguono con attenzione. SuperMario domenica sera nella Ligue 1 francese è stato geniale, facendo qualcosa che nessun calciatore prima di lui era riuscito a fare. Con il suo Marsiglia segna un gran gol in mezza rovesciata al Saint Etienne (e questo per lui è normale), poi fa un selfie con il telefonino (e in fondo questa esultanza l’ha inventata capitan Totti, uno più illustre di lui). Ma Balo va oltre: con lo stesso telefonino fa partire durante l’esultanza una “stories” in diretta su Instagram. Pochi secondi mentre lui sorride, anzi ride, finalmente, e i compagni l’abbracciano estasiati e i tifosi del Marsiglia impazziscono. In poco tempo il video supera i due milioni di visualizzazioni (e chissà a quanto arriverà) e fa il giro del mondo del web e poi delle redazioni dei giornali e naturalmente in tv.

Una Balotellata nel suo stile, questa volta carina e divertente che però, per la eco ricevuta, costringerà la Federazione francese e, magari anche l’Uefa, a rivedere le regole che limitano le esultanze dei calciatori professionisti. Pensate se da oggi nei grandi tornei europei i giocatori iniziassero tutti a fare stories sui social dopo i propri gol. Sarebbe il caos. Bello e divertente per i tifosi, ma sempre caos...

Colpisce, comunque, la bravura di Mario Balotelli nel mettere in pratica idee così geniali. Il bomber si era messo d’accordo a inizio partita con un operatore tv del suo club; gli aveva chiesto di posizionarsi sotto porta e, nel caso di suo gol, di passargli il cellulare. Dopo aver fallito una clamorosa occasione, Balo si è rifatto con una rete bellissima ed è entrato in azione. Ha fatto segno ai compagni di aspettare ad abbracciarlo, ha preso il telefonino ed è partita la diretta Instagram di una decina di secondi; poi, prima di tornare in campo, ha riconsegnato il telefonino all’amico operatore, come racconta sul suo sito web Gianluca Di Marzio. Insomma, un’organizzazione e un tempismo perfetti. E c’è di più: sul suo account Instagram, ormai il più cliccato del web, ha lanciato un appello divertente da vero fan del celebre gioco della EA Sports, FIFA 18: «Voglio quest’esultanza nel prossimo FIFA, Grazie!», taggando l’account ufficiale del noto marchio di videogames. Insomma, un campione e ora anche un genio della comunicazione.

E il calciatore? Balo in 6 partite col Marsiglia ha firmato 4 reti; è in forma e continua a lanciare segnali importanti al ct Mancini per la Nazionale e ai club italiani per il futuro. Mario vuole tornare in Italia, più vicino alla sua famiglia, lo sanno tutti. Se continua così, con l’aggiunta del successo social, in estate le porte della serie A torneranno a spalancarsi.







