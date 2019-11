Da Balotelli al Napoli, fermate le partite con cori razzisti

Ora basta. Così non si può continuare. Sabato all'Olimpico i cori di discriminazione territoriale contro Napoli, ieri gli ululati razzisti contro Mario Balotelli. Il peggior spot possibile per la Serie A. In entrambi i casi gli arbitri hanno interrotto la partita per alcuni minuti. E hanno fatto bene, mai decisione fu più giusta. Ma ora bisogna continuare: ad ogni coro razzista è necessario fermarsi. Le parole non sono più sufficienti: servono gesti. Per troppo tempo si è preferito far finta di niente. Ora serve l'aiuto di tutti: delle società, dei tifosi, dei giocatori. Soprattutto la parte sana del tifo deve riappropriarsi del proprio spazio, fischiando ogni coro becero e stigmatizzando striscioni fuori luogo.

Non si lasci tregua a chi vuole trasformare lo stadio in un suo piccolo regno. E soprattutto nessuno osi sminuire, ridimensionare o banalizzare questi episodi. Non si deve concedere alcun alibi ai razzisti che rovinano il nostro calcio. E chiunque cerchi di definire questi cori come goliardate o un modo per innervosire l'avversario commette un errore irreparabile.



