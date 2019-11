Balotelli risponde al capoultrà del Verona: «Va radiato dalla società. Svegliatevi, ignoranti»

Qua amici miei non c’entra più il calcio… state insinuando situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri

State impazzendo, svegliatevi ignoranti siete la rovina

, scrive ancora.

Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l’Italia vi sta bene vero?

Le “persone” così vanno radiate dalla società non solo dal calcio - aggiunge in un’altra story - basta mandar giù ora. Basta lasciar stare. Basta, basta

.

Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi... Grazie di cuore.Avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza

Lunedì 4 Novembre 2019, 16:07

Dopo l'attacco choc del capoultrà del Verona, arriva la risposta di: questa mattina infatti Luca Castellini, tra i, aveva detto che l'attaccante del Brescia, sebbene abbia la cittadinanza italiana, «non è e non sarà mai del tutto italiano». E SuperMario, che ieri aveva reagito duramente a buu e insulti razzisti scagliando il pallone direttamente in curva, oggi ha ribattuto tramite due stories su Instagram: «».», aveva scritto in mattinata in un post, sempre su Instagram.In tantissimi, tra sportivi e vip, non hanno fatto mancare il loro appoggio tra i commenti al post di Mario, dall’attoreal thaiboxer, dall’ex romanista, già in passato in prima linea contro il razzismo.