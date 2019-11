Balotelli cacciato dall'allenamento: tensione a Brescia. E la corte Figc sospende la chiusura della curva del Verona

Mario Balotelli

Giovedì 21 Novembre 2019, 17:40

. Momenti di tensione durante un'esercitazione, il tecnico Grosso ha allontanato dal campo Balotelli. L'attaccante a testa bassa si é diretto versi gli spogliatoi da dove poco dopo è uscito per lasciare in auto il centro sportivo di Torbole Casaglia. Il tutto mentre la seduta era ancora in corso.La corte sportiva d'appello nazionale della Figc ha sospeso la chiusura del settore Poltrone Est dello stadio Bentegodi di Verona, decisa dal giudice sportivo per cori razzisti contro Mario Balotelli durante la partita Verona-Brescia. La Corte ha disposto un supplemento istruttorio per esaminare il ricorso presentato dal club veneto, sospendendo la sanzione in vista della partita Verona-Fiorentina di domenica.