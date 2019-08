Mario Balotelli festeggia il ritorno al Brescia con un video su Instagram: «Finalmente torno nella mia città»

Il colpo dell'estate, per le piccole della Serie A, è lui:torna a giocare in Italia e lo farà a, nella squadra della città in cui è cresciuto prima di approdare all'Inter da giovanissimo. L'ufficializzazione dell'ingaggio è arrivata oggi, e SuperMario ha postato un video su Instagram per suggellarla.«Finalmente torno nella MIA CITTÀ, Brescia ci sono», è il post dell'ex centravanti della Nazionale azzurra, pubblicato su Instagram e corredato da una serie di foto, da quando era piccolo fino ad oggi, subito dopo l'ufficialità con il club delle Rondinelle. Balotelli sarà presentato domani pomeriggio alla stampa e potrebbe essere già disponibile per la prima partita di campionato, quando il Brescia giocherà a Cagliari. Alla seconda giornata invece già una sfida affascinante da ex per Balotelli: le Rondinelle saranno a San Siro per sfidare il Milan di Giampaolo.