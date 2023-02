Lazio, ecco l'AZ Alkmaar. Da Kerkez a Pavlidis fino al tecnico Jansen: alla scoperta degli olandesi

di Valerio Marcangeli

Il sorteggio degli ottavi di Conference League andato in scena a Nyon dalle 13 ha decretato che il prossimo avversario europeo della Lazio sarà l’AZ Alkmaar. Poiché nella stessa settimana - ovvero quella tra il 6 e il 12 marzo - anche la Roma sarà impegnata allo stadio Olimpico nel match di andata, la gara dei biancocelesti sarà anticipata a martedì 7 marzo alle 18:45. Il ritorno invece andrà in scena giovedì 16 marzo alle 21, come da programma classico.

L’ALLENATORE

Saranno le “Teste di formaggio” (questo il soprannome del club olandese) i prossimi avversari della Lazio in quello che sarà il secondo ostacolo dei Paesi Bassi dopo il Feyenoord in questa stagione. A guidare l’AZ c’è Pascal Jansen, promosso primo allenatore a dicembre 2020 al posto di Arne Slot. Si tratta della prima esperienza su una panchina di una prima squadra, dopo una lunga carriera da vice e da tecnico nei settori giovanili e soprattutto con nessuna gara da calciatore tra i professionisti. Un fattore che comunque non gli ha vietato di riportare i biancorossi nell'elite del calcio olandese.

LA SQUADRA

Tra i giocatori dell’Az va tenuto d’occhio in primis il terzino sinistro, Milos Kerkez (ex giovanili del Milan), gestito dagli stessi agenti di Luis Alberto e già accostato alla Lazio. Il 2003 finora è tra i protagonisti stagionali con 3 gol e 6 assist. Meglio ha fatto il mediano Tijjani Reijnders, il più utilizzato in stagione da Jansen, e autore di 6 gol e 8 assist. In attacco il più pericoloso è senza dubbio Vangelis Pavlidis, con un lungo passato in Germania e protagonista di 16 centri e 9 assist in 23 partite. Un occhio di riguardo merita anche il trequartista numero 10 scuola Ajax, Dani de Wit, al momento fuori per un problema al piede ma autore di 13 gol e 2 assist. In doppia cifra c’è infine anche l'ex Sassuolo, Jens Odgaard, con 11 centri e 4 assistenze per i compagni.

IL CAMMINO

