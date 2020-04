Alle Far Øer si gioca e c’è il veronese Avanzini, primo italiano a tornare in campo

I giorni felici delle Isole Far Øer: pochi casi di Covid-19, zero vittime, nessuna paura. Così, alle isole nordiche, tra un cetaceo libero e bello che nuota indisturbato e un altro, tutto può ricominciare prima. Loro sono avanti su tutto, anche nel gioco del calcio. Almeno nei tempi, magari non nella tecnica e nella tattica. Ma come si fa a non ammirare quei nord europei dalle mani d’oro, tra Islanda e Norvegia, che fanno parte del regno di Danimarca, nel freddissimo Atlantico de Nord, tra tunnel stradali costruiti come fossero un sogno, ponti, rialzi, traghetti che non si fermano mai. Figurati se le Isole Far Oer si facevano fermare da un virus. E infatti il loro calcio, dignitosissimo ma niente di più, si prepara a tornare in lizza con il proprio massimo torneo: il 9 maggio tutti in campo, primi in Europa, con regole d’igiene giuste, giustissime ma che a leggerle fanno un po’ di tenerezza: una bottiglia d’acqua a testa ai giocatori da non scambiare con nessuno, niente sputi dei calciatori a terra, evitare di soffiarsi il naso, lavarsi le mani prima e dopo la partita, pallone disinfettato prima dell’inizio delle partite. Insomma, sembrano un po’ i consigli che ci dava la mamma, prima di andare al Bosco a giocare a pallone a dodici anni…

E il 9 maggio nel massimo campionato di calcio delle Isole Far Øer ci sarà anche un italiano, il veronese Sebastian Avanzini. Non un fuoriclasse, certo, anche se la sua scheda è ben in vista sul sito web cult Transfermarkt.it (senza foto, però). Da un anno è al Klaksvik, per 200mila euro dal club danese dell’Horsens. Belle storie di calcio dilettanti, da respirare a pieni polmoni in queste settimane di astinenza e di tutti contro tutti in Italia. Di lui, dell’ala destra Avanzini, 25 anni di Verona ma nato calcisticamente in Danimarca, ne parla con passione il competente sito web ilcalcionordico.com. “Sono molto legato alle mie origini italiane, e mi considero italo-danese” racconta e fa emozionare quando ricorda che il suo idolo, a parte ovviamente CR7 e anche Del Piero dei tempi d’oro, è il grande Elkjaer, bandiera di Verona, sua città natale. Lo ama per quello che rappresenta anche se non lo ha mai visto giocare (il grande Preben, protagonista dell’unico scudetto veronese nel 1985, ha smesso quando Sebastian non era nemmeno ancora nato). Comunque sia, il 9 maggio tocca a lui andare in campo, unico italiano a maggio, primo in assoluto in questo periodo assurdo, lui che proprio primo nel calcio non lo è stato mai. “Ma posso ancora migliorare, lo giuro”, promette Sebastian. E appena potrà sarà al Bentegodi per tifare per il suo Verona. Perché si, nonostante nel sangue abbia tanto della real Danimarca, tifa da sempre Verona. Questione di fede. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 16:56



