Atalanta-Valencia, dalle 21 La Diretta le formazioni, Zapata in panchina

Atalanta e Valencia si affrontano quest'oggi a Milano per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi hanno superato il girone preliminare grazie ad un'incredibile rimonta dopo un inizio traballante, e per la prima volta nella loro storia si giocano l'accesso ai quarti di finale della massima competizione europea per club; bene anche gli spagnoli, che hanno superato nella prima fase la concorrenza di Lilla ed Ajax per accedere agli ottavi insieme al Chelsea.(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini(4-4-2): Doménech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes, Maxi Gomez. All. Celades