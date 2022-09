L'Atalanta batte 3-1 il Torino e vola in vetta con la Roma. Pari Bologna-Salernitana

Il posticipo della quarta giornata di serie A tra Atalanta-Torino finisce 3-1 per i bergamaschi. Al 44mo gol annullato al Torino, con Vlasic in posizione irregolare. Un minuto più tardi, rigore per l'Atalanta, Koopmeiners spiazza Milinkovic-Savic e nerazzurri in vantaggio. A inizio ripresa, al 47mo, Koopmeiners fa il bis con un rasoterra e sigla il raddoppio. Lo stesso Vlasic accorcia le distanze al 77mo ma sei minuti più tardi ancora Koopmeiners fa tripletta, di nuovo su rigore. Per effetto di questa vittoria l'Atalanta raggiunge la Roma al primo posto in classifica con 10 punti.

IL TABELLINO

Atalanta batte Torino 3-1 (1-0).

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi (35' st Ruggeri), Demiral, Okoli; Soppy, Koopmeiners, De Roon, Zappacosta (1' st Zortea); Ederson (13' st Lookman), Pasalic (35' st Malinovskyi); Zapata (37' pt Hojlund). (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 3 Maehle, 33 Hateboer, 9 Muriel, 17 Hojlund). All.: Gasperini.

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Aina (1' st Vojvoda); Seck (30' st Radonjic), Vlasic; Sanabria (22' st Pellegri). (73 Fiorenza, 89 Gemello, 3 Schuurs, 6 Zima, 2 Bayeye, 27 Vojvoda, 14 Ilkhan, 21 Adopo, 28 Ricci, 36 Garbett). All.: Juric.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Reti: nel pt 49' Koopmeiners (rigore); nel st 2' e 39' (rigore) Koopmeiners, 32' Vlasic. Angoli: 7-2 per l'Atalanta. Recupero: 4' e 3'. Ammoniti: Aina, Zappacosta, Buongiorno e Vlasic per gioco falloso. Spettatori: 17.928 per un incasso di 347.582,46 euro.

Bologna-Salernitana finisce 1-1 l'altro posticipo della quarta giornata del campionato di calcio di serie A, giocato allo stadio Dall'Ara. Reti nel secondo tempo di 7' Arnautovic su rigore per il Bologna, pari al 43' di Dia.

#AtalantaTorino, Gasperini vince e vola in vetta con la Roma https://t.co/wTevJzOIWf — Leggo (@leggoit) September 1, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Settembre 2022, 23:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA