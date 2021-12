Atalanta, tifosi in rivolta: «Non indossate quella maglia». Cosa sta succedendo

I tifosi dell'Atalanta sono furiosi per il brutto errore nel disegno della maglietta del Christmas Match: uno striscione eloquente è stato lasciato tutta la notte sulla recinzione lato corso Europa a Zingonia, frazione di Ciserano, sede del club. «La maglia è sbagliata!! Per rispetto non va indossata». Con quest'ultima parola sottolineata in rosso.

Il riferimento è alla divisa del Christmas Match, giunta in occasione del match odierno con la Roma a Bergamo alla dodicesima edizione con successiva asta di beneficenza a favore dell'Associazione Amici della Pediatra Onlus, dallo skyline sbagliato: sarebbe quello di Torino e non di Bergamo Alta. Lo sponsor tecnico Joma ha però già smentito l'errore nei giorni scorsi. Come andrà a finire?

Atalanta Christmas Kit Features Wrong Skyline - Turin Instead of Bergamo: https://t.co/VgtLHS1CeZ — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 16, 2021

