Atalanta già al top: 9-1 al Monza, tripletta di Ilicic

L'Atalanta ha battuto il Monza 9-1 (2-0) nell'amichevole disputata al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. A segno nel primo tempo Ilicic su rigore (23'), assegnato per il contatto Negro-Zapata,e Pasalic (26') di testa su cross di Hateboer. Gol a raffica nella ripresa. Ancora Ilicic (3') su punizione, Negro (5') per i brianzoli sotto porta su lancio lungo di Mosti, Gomez (10') a giro dal limite su appoggio all'indietro di Ilicic, Masiello (12') di testa su cross di Reca dalla trequarti, Barrow (14') in solitario partendo da sinistra, di nuovo Ilicic (31') di destro deviato da Lora, il nuovo arrivato Skrtel (39') irrompendo di testa su angolo di Gomez, e Colley allo scadere.

Non hanno giocato Muriel per un principio di tonsillite e Castagne, che prosegue la riabilitazione al menisco mediale sinistro operato il 9 agosto. Mercoledì 21 Agosto 2019, 22:50







