Atalanta-Sassuolo 0-0, Inter-Empoli 0-0, Spal-Milan 0-0 La Diretta.Tre squadre in lotta per due posti

INTER-EMPOLI Può farsi forza anche con i precedenti l'Inter di Luciano Spalletti, tra l'altro in carriera all'Empoli sia come giocatore che come tecnico: su 12 partite, 11 affermazioni dei nerazzurri (l'ultima due anni fa, 2-0 grazie a Eder e Candreva) ed una sola dei toscani, nel 2003/04 grazie al gol di Rocchi. Da notare che quest'anno i ragazzi di Andreazzoli hanno vinto una sola volta lontano dal Castellani, a Marassi sulla Sampdoria in occasione dell'ultima trasferta giocata.

SPAL-MILAN Col destino nelle mani di Atalanta ed Inter, il Milan prova questa sera al Paolo Mazza la conquista della vittoria, che garantirebbe ai rossoneri l'accesso alla maggiore competizione europea calcistica del prossimo anno qualora gli orobici o i nerazzurri di Luciano Spalletti non conquistassero i tre punti nelle sfide che li vedono impegnati.

Domenica 26 Maggio 2019, 17:22

L'Atalanta per vincere, come detto conquistare una storica qualificazione in Champions League e chiudere il torneo col miglior attacco: 74 le reti segnate fin qui dalla banda Gasperini, che ha espresso nell'arco dell'anno un gioco splendidamente mandato a memoria dai suoi interpreti e finalizzato per ben 22 volte da Zapata e 12 da Ilicic. Sassuolo vittorioso solo una volta nei cinque precedenti in casa atalantina: 0-2 nella stagione 2013/14 grazie ad una doppietta di Sansone.