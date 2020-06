Atalanta-Sassuolo, dalle 19.30 La Diretta, le probabili formazioni

SEGUI LA DIRETTA

Domenica 21 Giugno 2020

E' Bergamo, città simbolo della lotta al coronavirus nonchè una delle province che ha pagato il tributo maggiore in termini di vite umane, una delle prime città a riaccogliere il campionato di Serie A e una parvenza di ripartenza e nuova normalità. Le ultime partite prima della sosta forzata aveva visto gli orobici conquistare l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo aver segnato sette reti al Lecce, dall'altra parte invece il Sassuolo cerca gli ultimi punti per la salvezza.(3-4-2-1) Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All.Gasperini(4-2-3-1) Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De ZerbiAtalanta attacco più prolifico del campionato con 63 reti messe a segno contro 55 della Lazio, ma tra le mura amiche i capitolini hanno fatto meglio dei bergamaschi: 37 reti fatte contro 33. Nei 6 precedenti di campionato giocati a Bergamo, una sola vittoria per gli ospiti, quella del 6 aprile 2014 col minimo scarto e grazie alla rete messa e segno da Sansone nella ripresa.