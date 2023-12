Ciclone Atalanta sulla Salernitana: finisce 4-1 in rimonta, ora Pippo Inzaghi rischia la panchina

di Redazione web

L'Atalanta vince in rimonta 4-1 contro la Salernitana nel posticipo del lunedì di serie A. Ora la panchina a Salerno di Pippo Inzaghi è seriamente a rischio: la squadra è sempre più ultima in classifica con appena 8 punti conquistati. E la prossima partita sarà proprio contro il Milan, dove SuperPippo ha vinto tutto da calciatore.

La squadra di Gasperini va sotto, lotta, la ribalta e alla fine festeggia. La Dea si sveglia nella ripresa e vince grazie ai sigilli di Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk, dopo il vantaggio iniziale di Pirola.

Atalanta-Salernitana 4-1 (pt 0-1)

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (31' st Hateboer), Ederson (21' st Kolasinac), Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners (40' st Adopo); Muriel (21' st De Ketelaere), Lookman (40' st Miranchuk). (1 Musso, 31 Rossi, 43 Bonfanti, 3 Holm, 20 Bakker, 21 Zortea, 99 Cisse).

Salernitana (4-2-3-1): Costil; Daniliuc (15' st Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Maggiore (22' st Legowski), Martegani (22' st Ikwuemesi); Tchaouna (15' st Kastanos), Candreva; Dia (41' st Cabral). (1 Fiorillo, 65 Salvati, 66 Lovato, 6 Sambia, 8 Bohinen, 9 Simy, 11 Botheim). All.: F. Inzaghi.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Reti: nel pt 10' Pirola; nel st 2' Muriel, 7' Pasalic, 38' De Ketelaere, 44' Miranchuk.

Angoli: 10-7 per l'Atalanta. Recupero: 3' e 4'. Ammoniti: Pirola, Maggiore e Ruggeri per gioco falloso, Gasperini per comportamento non regolamentare.

Spettatori: 14.264 per un incasso di 310.868,57 euro.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA