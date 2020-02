Atalanta-Roma le probabili formazioni dell'anticipo del sabato

Atalanta-Roma in diretta streaming

ATALANTA-ROMA FORMAZIONI

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Febbraio 2020, 15:40

Per l' Atalanta la certezza è il rientro di De Roon dalla squalifica. La variazione sostanziale rispetto all'undici vittorioso a Firenze, dovrebbe essere il mediano olandese, accanto a Freuler, mentre Pasalic sembra soffrire un calo di rendimento. Sulle corsie Castagne e il mancino Gosens favoriti su Hateboer; in difesa, Caldara insidia Djimsiti nella linea a tre con Toloi e Palomino, davanti al portiere Gollini. Immutato il reparto offensivo, con Gomez dietro Ilicic e Zapata. Venerdì rifinitura, sempre a porte chiuse., scontro diretto in ottica qualificazione Champions. A Trigoria, Fonseca prosegue con le esercitazioni, testando l'undici titolare che sarà in campo a Bergamo. Il tecnico portoghese, complice la squalifica di Cristante e la mancanza di alternative in mezzo al campo, dovrebbe avanzare sulla linea mediana l'ex di turno, Mancini, schierando poi Fazio in difesa al fianco di Smalling. Per quello che riguarda i terzini, poi, a destra ballottaggio tra Santon e Bruno Peres e a sinistra tra Kolarov e Spinazzola.Pastore, assieme agli infortunati Mirante, Zappacosta, Diawara e Zaniolo.Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 18 Malinovskyi, 88 Pasalic; 72 Ilicic. (31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Caldara, 7 Czyborra, 33 Hateboer, 5 Tameze, 10 Gomez, 90 Colley, 9 Muriel, 91 D. Zapata). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Malinovskyi, Pasalic. Indisponibili: B. Sutalo.Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 33 Bruno Peres, 6 Smalling, 20 Fazio, 11 Kolarov, 21 Veretout, 23 Mancini, 77 Mkhitaryan, 7 Pellegrini, 8 Perotti, 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 45 Cardinali, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 18 Santon, 37 Spinazzola, 14 Villar, 17 Under, 31 Perez, 99 Kluivert, 19 Kalinic). All.: Fonseca. Squalificati: Cristante. Indisponibili: Mirante, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore.