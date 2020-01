Atalanta-Parma 3-0 la diretta Gosens cala il tris

Lunedì 6 Gennaio 2020, 13:40

Atalanta e Parma si ritrovano di fronte per la 18esima giornata di Serie A, per quella che è una delle sfide più importanti della giornata. Gli orobici sono reduci dalla larghissima vittoria sul Milan, 5-0 il finale, e cercano punti per accorciare le distanze rispetto alla quarta posizione della graduatoria; i ducali, dal canto loro, 1-1 casalingo col Brescia prima delle vacanze di Natale, continuano nell'inseguimento del sesto posto che significherebbe Europa al termine della stagione.(3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Muriel. All. Gasperini(4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi, Hernani, Barillà; Kulusevski, Kucka, Sprocati. All. D'Aversa