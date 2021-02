Le pagelle di Napoli-Atalanta: Lozano non punge, Toloi con licenza di attaccare

Le pagelle di Napoli-Atalanta. Poco spettacolo allo stadio “Maradona” tra Napoli e Atalanta. Finisce 0-0 l'andata della semifinale di Coppa Italia, una gara tatticamente bloccata. Deciderà il ritorno di mercoledì prossimo a Bergamo.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

OSPINA 6,5 - Attento in uscita su Pessina e Muriel, nonché su un paio di conclusioni di Zapata. Decisivo nel tenere inviolata la porta del Napoli.



MAKSIMOVIC 6 Molte chiusure aeree sono sue, dall'alto dei suoi tanti centimetri. Gara applicata.



MANOLAS 5,5 Qualche sbavatura, soprattutto nella fase di costruzione.



KOULIBALY 6,5 Tanto per cambiare, per stroncare le iniziative dell'attacco altrui è una sentenza. Ci prova di testa anche nell'area avversaria.



DI LORENZO 6 “Sperimenta” contro un temibile rivale come Gosens il ruolo di esterno a tutta fascia. Fornisce un buon assist per Demme nel primo tempo



BAKAYOKO 5,5 Si vede più in fase di interdizione che di proposizione.



DEMME 5,5 Ha un'occasione sul finire del primo tempo, ma non centra la porta avversaria. In mezzo fa fatica contro la pressione atalantina. Esce per una violenta pallonata al volto subita involontariamente da De Roon. Qualche attimo di apprensione per lui, pensieri che svaniscono dopo qualche controllo in ambulanza. Tutto ok (22' st Elmas 5,5: si vede poco).



HYSAJ 5 Dalle sue parti la palla transita davvero con il contagocce.



POLITANO 5 Corre a destra e a manca. Non molto altro. Non fornisce spunti degni di nota (21' st Petagna 5,5: non fa salire la squadra).



LOZANO 5,5 Inizia come “falso nueve” ed è spesso troppo solo e non riesce a far male alla retroguardia avversaria. Un tiro, da lontano, facile preda di Gollini (37' st Osimhen ng).



INSIGNE 6 Non trovando grande collaborazione dal centrocampo arretra e viene a prendere palle giocabili, con alterne fortune. È a lungo l'unico a provare a inventare qualcosa. Esce claudicante (24' st Zielinski ng).



GATTUSO 6 Si mette a specchio dell'Atalanta scegliendo la difesa a tre. Dallo specchio esce l'immagine di una prestazione tutt'altro che spumeggiante. Ma non aver preso gol in casa può essere prezioso in vista del ritorno.





LE PAGELLE DELL'ATALANTA

GOLLINI 6 Non si fa sorprendere dai tiri dalla distanza di Insigne nel primo tempo e di Lozano nella ripresa.



TOLOI 6,5 Si stacca sovente per dare una mano ai compagni in attacco, creando una superiorità numerica che il Napoli fa fatica a leggere. Ha un'ottima occasione nel primo tempo: qui potrebbe fare meglio.



ROMERO 5,5 Rovina una partita applicata con un errore e un'ammonizione che gli farà saltare il match di ritorno.



DJIMSITI 6 Dalle sue parti non si passa. Fornisce anche un cross per la testa di Gosens, nella ripresa



MAEHLE 5,5 Qualche sgroppata, non di più. Spesso lui e Hysaj si frenano a vicenda, su quella fascia.



DE ROON 6 Frangiflutti efficace.



FREULER 6 Quando la retroguardia del Napoli respinge, spesso c'è lui a rinverdire l'azione atalantina.

GOSENS 5,5 Non è il solito “martello” sulla sinistra.



PESSINA 6 Dopo il riposo in campionato con la Lazio, torna a fare l'incursore, contribuendo al dinamismo della Gasperini-band. Ospina in uscita gli nega il gol nel primo tempo (28' st Pasalic ng).

MURIEL 6 Smazza assist per i compagni, fungendo più da regista che da finalizzatore. Cala nella ripresa (73' st Ilicic 6: entra con voglia di essere protagonista e cerca spunti. Su di lui attenzione massima da parte dei partenopei).

ZAPATA 6,5 L'ex di turno prova come al solito a far valere falcata e fisico. Non sempre preciso al tiro, ma la sua presenza è uno spauracchio costante per i difensori del Napoli (35' st Lammers 5,5: un tiraccio).

GASPERINI 6 Ordina ai suoi di togliere il fiato alla manovra del Napoli e ci riesce per lunghi tratti. Non c'è però la stessa efficacia in fase conclusiva.

