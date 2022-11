Atalanta-Napoli: Ostigard resta in mutande in campo sotto lo sguardo di Diletta Leotta, il video virale che fa impazzire i tifosi

Nona vittoria di fila. Sempre più capolista solitario: il Napoli non si ferma più e vince in rimonta anche in casa dell'Atalanta. Tutto ciò vale un incredibile spogliarello in campo sotto lo sguardo sorpreso e divertito anche di Diletta Leotta, in campo per commentare il match su Dazn. «Si è fatto tutto il campo nudo solo con mutande e ciabatte...», il suo commento in diretta tv, affiancata da Massimo Ambrosini e Dario Marcolin. E' successo al termine di Atalanta-Napoli, quando il difensore azzurro Ostigard ha salutato i tifosi sotto la curva del Settore Ospiti del Gewiss Stadium.

Il difensore del Napoli ha regalato ai tifosi praticamente tutti i suoi indumenti rimanendo in campo con un look decisamente insolito: completamente nudo sfidando la fredda e umida serata di Bergamo, solo con le mutande e un paio di ciabatte con calzino bianco. Così si è fatto mezzo campo, passando dietro le telecamere di Dazn con Diletta Leotta, pure lei decisamente sorpresa e in imbarazzo, rientrando senza vestiti nello spogliatoio, finendo anche immortalato da tanti tifosi.

Un'immagine che in poco tempo tempo è diventata virale con centinaia di commenti divertiti dei tifosi, anche avversari: per il primo posto vale la pena rimane in mutande...

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 22:06

