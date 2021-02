Live Atalanta-Napoli 2-0 Hysaj si fa male ed entra Mario Rui

C'è la finale di Coppa Italia in palio. Atalanta e Napoli tornano in campo una settimana dopo lo 0-0 dello stadio Maradona. Appaiate in classifica a 37 punti, nerazzurri e azzurri vivono due momenti opposti, con la banda di Gasperini in grande forma e Gattuso sempre più a rischio esonero.

LA PARTITA IN DIRETTA

Partita di grande equilibrio in avvio, primo squillo di Insigne al 2'. Lozano fa ammonire Palomino poco dopo e conquista una buona punizione laterale. Nell'ambito dell'azione Insigne ci riprova ma il tiro non centra la porta. Ma nel momento migliore del Napoli - come spesso accade - segna l'Atalanta. Zapata la sblocca dopo 10 minuti con un gran tiro da fuori. La difesa è a livelli da sprofondo rosso e infatti al 15' Pessina, lasciato libero, raddoppia come vuole. Insigne prova a suonare la carica ma gli azzurri non pungono. Anche Hysaj prende il giallo; i nerazzurri sfrecciano dappertutto. Muriel va a un passo dal 3-0. Il Napoli è letteralmente evanescente in campo. Piove sul bagnato: Hysaj si fa male ed entra Mario Rui.

ATALANTA (3-4-1-2)

95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 4 Sutalo, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 32 Pessina; 9 Muriel, 91 Zapata.

A disposizione: 31 Rossi, 57 Sportiello, 7 Lammers, 13 Caldara, 18 Malinovskyi, 20 Kovalenko, 40 Ruggeri, 41 Ghislandi, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 88 Pasalic. All. Gasperini.

NAPOLI (4-3-3)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 23 Hysaj; 7 Elmas, 5 Bakayoko, 20 Zielinski; 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 3 Zededka, 4 Demme, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 21 Politano, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

ARBITRO: La Penna di Roma 1.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Febbraio 2021, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA