Diretta Atalanta-Napoli 0-1: gol di Insigne su rigore (guadagnato da Mertens)

Atalanta-Napoli è uno dei due grandi big match di giornata. Si gioca alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo e per Spalletti serviranno «95' di sportellate» per uscire con i punti da una trasferta complicata per tutti in Serie A e non solo. I bergamaschi arrivano da quattro risultati utili tra campionato e coppa e non vogliono mollare almeno un posto per l'Europa League dopo aver quasi mollato la corsa Champions. Il Napoli, è senza Osimhen ma in corsa per lo scudetto: al suo posto gioca Mertens. E almeno per una notte vuole raggiungere il Milan in testa alla classifica, sfruttando anche la partita tra Juve e Inter per allungare sulle inseguitrici. Fischio d'inizio alle 15.

Atalanta-Napoli, formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Malinovskyi, Muriel. Allenatore: Gasperini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Aprile 2022, 15:19

